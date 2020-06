Stray: Als Katze in einer futuristischen Welt auf PlayStation 5

Eine der überraschenderen Ankündigungen beim PS5-Event war Stray . In dem Adventure von BlueTwelve Studio und Annapurna Interactive steuert man eine Katze in einer futuristischen Welt."Der kurze Teaser, den wir gerade veröffentlicht haben, unterstreicht den Grundtenor und das Ambiente des Spiels, einschließlich der mysteriösen Stadt und der seltsamen Roboter, die dort leben. Später werden wir (...) Euch noch mehr vom Gameplay wie Erkundung, Rätsel sowie rasante Actionsequenzen zeigen", schreiben die Entwickler."It is also a very unique point of view for an adventure game. Exploring the strange world we are building feels really fresh when you’re sneaking under a car, or walking the rooftops with the inhabitants below unaware of your presence. Or if you want them to be aware, you can just meow endlessly to annoy them."Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer