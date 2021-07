Stray: Katzenabenteuer auf Anfang 2022 verschoben + Spielszenen-Video

Das Katzenabenteuerspiel Stray von BlueTwelve Studio und Annapurna Interactive ist auf "Anfang 2022" verschoben worden. Es soll wird für PS5, PS4 und PC (Steam) erscheinen. Bisher war "Oktober 2021" angedacht. Außerdem ist ein viereinhalb Minuten langes Video mit Spielszenen gezeigt worden (siehe unten). Produktbeschreibung : "Verloren, allein und von der Familie getrennt muss eine streunende Katze ein uraltes Rätsel entwirren, um einer längst vergessenen Stadt zu entkommen. Stray ist ein Third-Person-Katzenabenteuerspiel, das sich inmitten der detailreichen neonbeleuchteten Gassen einer zerfallenden Cyberstadt und der düsteren Umwelt ihres schäbigen Untergrundes abspielt. Durchstreife die Gegend, sowohl oben als auch unten, verteidige dich gegen unvorhersehbare Bedrohungen und löse die Rätsel dieses unwirtlichen Ortes, in dem nur unscheinbare Droiden und gefährliche Kreaturen leben.""Sieh die Welt mit den Augen eines Streuners und interagiere auf spielerische Weise mit dem Umfeld. Sei verstohlen, gewandt, unbedarft und manchmal sogar so lästig wie nur möglich gegenüber den seltsamen Bewohnern dieser fremdartigen Welt. Auf dem Weg freundet sich die Katze mit einer kleinen fliegenden Drohne namens B12 an. Mit Hilfe dieses jüngst gefundenen Gefährten versucht sie einen Ausweg zu finden."Letztes aktuelles Video: Gameplay Walkthrough