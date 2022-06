Stray: Die Cyberpunk-Katze zieht im Juli los

Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5) Screenshot - Stray (PlayStation5)

Stray, das von vielen sehnsüchtige erwartete, AAA-Indie-Abenteuer mit Katze hat endlich einen Releae-Termin. Und einen frischen Trailer. Und tolle Screenshots. Plus: Wir verraten euch ein kleines Geheimnis...Den frischen Trailer zum Spiel könnt ihr euch unten anschauen, ich empfehle aber auch einen Klick in die hier eingelassene Screenshot-Galerie. Denn Stray sieht für ein Spiel von einem kleinen Team wirklich sensationell stark aus. Die Streuner-Simulation in abgerockter Cyberpunk-Stadt erscheint schon am 19. Juli, für PS4, PS5 und PC (via Steam). Und wird, für Nutzer der Dienste PlayStation Plus Extra- oder Premium gratis zugänglich sein.Sieben Jahre hat es vom reizvollen Konzept in den (O-Ton von Publisher Annapurna) "Köpfen von Koola und Viv, den Mitgründern von Blue Twelve Studio" bis zum fertigen Spiel gedauert. Die Entwickler sprechen auf dem PlayStation Blog von "all den unerwarteten Herausforderungen und Entdeckungen war die Entwicklung einer interaktiven Katze definitiv die kniffligste! Eine Katze dazu zu bringen, zu tun, was man von ihr will – ob im wahren Leben oder wenn man ein Videospiel entwickelt –, ist ganz eindeutig kein Kinderspiel! Schon von Anfang an wussten wir, dass die Steuerung und die Animationen unserer Hauptfigur absolut punktgenau sitzen mussten, um dieses berauschende Gefühl von Geschicklichkeit und Bewegung richtig vermitteln zu können."Laut Blue Twelve Studios "sind etwa 80 % der Mitarbeiter im Team selbst Katzenbesitzer (oder Katzenangestellte, je nachdem, wie man es betrachtet) und wir haben sogar zwei Katzen im Studio, die uns beinahe täglich bei der Arbeit unterstützen! Sie heißen Oscar und Jun und bringen – auch wenn sie, ehrlich gesagt, nicht die produktivsten Angestellten sind – auf jeden Fall viel Fröhlichkeit und Lebhaftigkeit ins Studio."Im Trailer erspäht ihr Einblicke ins Level "Ameisendorf", außerdem kommt die kleine Drohne B-12 zum Einsatz, die wir schon vor einigen Monaten im Gameplay-Trailer kennengelernt hatten. Doch was ist jetzt die geheime, exklusive Neuigkeit: Wir haben vorab schon viel viel mehr vom Spiel gesehen, sind hellauf begeistert und bringen euch bald eine große Vorschau mit ganz viel Katzenliebe – freut euch drauf.