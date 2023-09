Stray: Animationsfilm zum Katzen-Abenteuer in der Mache

Stray: Filmische Umsetzung für die Katz'

Als eines der vielleicht charmantesten Games des letzten Jahres bezaubertenicht nur die Katzenliebhaber unter den Gamern. Mit seiner ergreifenden Story und der postapokalyptischen Cyberpunk-Welt bekam das Abenteuer danke des ungewöhnlichen Protagonisten einen erfrischenden Ansatz.Wie Publisher Annapurna Studios nun mitteilte, haben wir nicht das letzte Mal von demgehört. Allerdings ist nicht etwa ein Nachfolger zu dem „Cat“-venture in der Mache.Vielmehr befindet sich eine filmische Umsetzung von Stray in der Pre-Production. Verantwortlich dafür zeichnet sich dasvon Annapurna, das im Juni dieses Jahres bereits den Animationsfilm Nimona auf Netflix veröffentlicht hat. Die Leitung des Studios obliegt Robert Baird und Andrew Millstein, die vorher bei Disney gearbeitet haben.In Stray spielt ihr eine kleine Katze, die von ihren Gefährten getrennt wird. In einer unterirdischen Cyberpunk-Welt, die, sucht sie nach Hilfe. Zusammen mit einem fliegenden Androiden schlägt sie sich durch düstere verlassene Häuserschluchten und U-Bahn-Schächte, in denen gefährliche Parasiten auflauern, auf dem Weg zurück an die Oberfläche.Wie detailliert der Film der Spielstory folgt, ist ebensowenig bekannt wie ein Release-Zeitraum., die postapocatlistische Welt und ihre Geschichte detaillierter zu beleuten, gäbe es aber. Annapurna verkündetederweil, noch mehr Spiele aus ihrem Fundus filmisch umsetzen zu wollen, zu denen unter anderem Outer Wilds What remains of Edith Finch oder Neon White gehören.