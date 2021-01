Returnal: Auf Ende April verschoben

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



See you in April! pic.twitter.com/xb6IBWJ5TQ



— PlayStation (@PlayStation) January 28, 2021

Sony und Housemarque haben die Veröffentlichung von Returnal ab 79,98€ bei vorbestellen ) vom 19. März 2021 auf den 30. April 2021 verschoben. Die Entwickler sollen so mehr Zeit bekommen, um das Spiel noch verbessern zu können.In dem Third-Person-Actionspiel Returnal steuert man die Astronautin Selene, die in einem Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt auf dem feindseligen Planeten Atropos gefangen ist. Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die prozedural generierte Umgebung sowie das auffindbare Arsenal, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf stets neu anpassen muss. Das Spiel setzt also auf einen Roguelike-Ansatz.Letztes aktuelles Video: Kampfsystem