Returnal: Housemarque zeigt Spielszenen aus der "alptraumhaften Zeitschleife"

Auch der ehemalige Arcade-Spezialist Housemarque arbeitet derzeit bekanntlich an einem PlayStation 5-exklusiven Titel. Im Third-Person-Actionspiel Returnal ab 79,98€ bei vorbestellen ) stürzt die Protagonistin Selene auf dem feindseligen Planeten Atropos ab und gerät in eine alptraumhafte Zeitschleife aus Tod und Wiedergeburt - worauf die Entwickler einem aktuellen Trailer einen kleinen Blick gewähren:Der Release ist am 30. April 2021 geplant, Sony verspricht u.a. "bombastischen 3D-Sound" und "superschnelle Ladezeiten"."Spieler übernehmen die Astra-Scout-Astronautin Selene und tauchen im Verlauf des Spiels tief in ihre Psyche ein. Selene stürzt auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich seitdem in einer alptraumhaften Zeitschleife. Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die prozedural generierte Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf stets neu anpassen muss.Das Roguelike-Gameplay mit herausfordernden und actionreichen Schlachten mischt sich dabei mit spannender Erkundung, Plattformer-Elementen und einer Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Jeder Durchlauf ist anders und jede Entscheidung muss abgewägt werden, um permanente Fortschritte zu erzielen, was schnell zu einem belohnenden “Nur noch eine Runde”-Gefühl führt."