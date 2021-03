Returnal: PS5-exklusive Action von Housemarque erreicht den Gold-Status und erscheint am 30. April

Wie Sony mitteilt, hat Returnal ab 79,98€ bei vorbestellen ) den Gold-Status erreicht und wird am 30. April für PlayStation 5 erscheinen. Das finnische Team von Housemarque, das bisher eher für klassische Arcade-Action wie Dead Nation Matterfall und Nex Machina bekannt ist, will diesmal mit einem etwas anderen Ansatz als narrativer Shooter und "SciFi-Thriller" überzeugen.Zwar steckt auch in Returnal im Kern Arcade-Action samt vieler bekannter Mechaniken wie Gegnerwellen, Kombos & Co, außerdem soll man schnell das Zeitliche segnen. Aber mit dem erzählerischen Rahmen der Zeitschleife sowie der Inszenierung als größeres futuristisches Abenteuer in Schulterperspektive betritt das 1995 gegründete Studio ebenso mutiges wie riskantes Neuland.Der Spieler soll in der Rolle der Astronautin Selene über viele Wiederholungen samt Zufallskomponenten jeweils andere Facetten einer Story und Biografie erleben, dabei in jedem neuen Anlauf zusätzliche Fähigkeiten und Waffen sowie Feinde entdecken. Neben der explosiven Action soll es auch Geschicklichkeitspassagen geben. Wir sind sehr gespannt, wie sich Returnal auf der PlayStation 5 spielt.Letztes aktuelles Video: StoryTrailer