Returnal: The Tide: Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen

Housemarque und Sony wollen mit dem Launch-Trailer "The Tide" auf die bevorstehende Veröffentlichung von Returnal ab 79,98€ bei vorbestellen ) am 30. April 2021 für PlayStation 5 einstimmen.Das finnische Team von Housemarque, das bisher eher für klassische Arcade-Action wie Dead Nation, Resogun, Super Stardust Ultra, Alienation, Matterfall und Nex Machina bekannt ist, will diesmal mit einem etwas anderen Ansatz als narrativer Shooter und "SciFi-Thriller" auf einem Alien-Planeten überzeugen. Zwar steckt auch in Returnal im Kern Arcade-Action samt vieler bekannter Mechaniken wie Gegnerwellen, Kombos & Co, außerdem soll man schnell das Zeitliche segnen, wenn man die falsche Taktik wählt. Aber mit dem erzählerischen Rahmen der Zeitschleife, dem versprochenen "Psycho-Horror" sowie der Inszenierung als größeres futuristisches Abenteuer in Schulterperspektive betritt das 1995 gegründete Studio ebenso mutiges wie riskantes Neuland. Der Spieler soll in der Rolle der Astronautin Selene über viele Wiederholungen samt Zufallskomponenten jeweils andere Facetten einer Story und Biografie erleben, dabei in jedem neuen Anlauf zusätzliche Fähigkeiten, Artefakte, Waffen sowie Feinde entdecken, so dass die Monotonie des ewig Gleichen durchbrochen wird. Neben der explosiven Action soll es übrigens auch Geschicklichkeitspassagen geben, selbst "Metroidvania" wird als Facette des Spieldesigns angeführt, so dass also auch labyrinthische Erkundungsreize über geöffnete Passagen und Geheimnisse in Aussicht gestellt werden.