Returnal: Update auf Version 2.0 bringt Zwischenspeicherfunktion

mafuba hat geschrieben: ? Gestern 17:08

Sorry aber bevor ich das feiere muss ich doch erstmal fragen:Wieso erst jetzt???Das Speicher Feature wird seit Release gefordert - und auch wenn Sie es als keine klassische Speicherfunktion anprangern ist es doch nur ein "Einmal-Save", welcher nach dem Laden einfach gelöscht wird. Das ist ja wohl keine Programmierkunst...Wenn Entwickler Aussagen treffen wie: "wir hören euch ist aber unsere Designentscheidung" denke ich mir: ok ist halt so gewollt, aber jetzt 5 Monate nach release doch noch eine Funktion einzubauen ist wie ein Tritt an mein SchienbeinHinzu kommt, dass der Titel soo viele "Run-breaking" Bugs hatte, dass Releasekaeufer (zaehle mich mal dazu, habe es 1 Monat nach Release gekauft) die A Karte gezogen haben. Bei einem Roguelike (oder Lite KA) absolut unverzeilich mMn.Ich hatte bestimmt mehr als 10 Runs, die ich wegen diversen bugs abbrechen Musste - da geht der Spielspaß, zumindest für mich, definitv flöten...