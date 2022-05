Returnal: Steam-Datenbank deutet auf PC-Umsetzung hin

Das Action-Roguelite Returnal ( ab 39,99€ bei kaufen ) gehört sicherlich zu den bis jetzt besten PS5-Spielen. Einem neuen Eintrag in der Steam-DB ist zu entnehmen, dass bald auch PC-Spieler in den Genuss der Ausnahme-Ballerei kommen.Die furiose und farbenfrohe Bullet-Hell-Ballerei Returnal findet wohl in nächster Zeit den Weg auf den PC. Da können die User nur frohlocken, denn das Roguelite ist erstens technisch ziemlich beeindruckend, zweitens brachte ein kürzliches Update für die PS5 einen bockstarken Online-Koop-Modus, der richtig Laune macht.Im neuen Eintrag der Steam-Datenbank deuten die Wortfetzen Roguelite, Female Protagonist oder Sci-Fi erstmal nicht wirklich auf den PS5-Shooter Returnal hin. Liest man weiter, steht dort allerdings Atropos, also der Planet, auf dem der Horror spielt, und Tower of Sisyphus – einem neuen Spielmodus aus dem letzten PS5-Update für Returnal.Es handelt sich damit zweifelsfrei um die zweite Umsetzung eines PS5-Spiels für den PC. Sony hat schon in der Vergangenheit angekündigt, vermehrt auf PC-Portierungen setzen zu wollen. Scheint nun auch für PS5-Spiele langsam loszugehen. Returnal erschien am 30. April 2021 für die Playstation 5. Der PC-Release dürfte auch den Verkaufszahlen guttun, die auf der PS5 noch nicht so richtig begeistern konnten. Viele Spieler machen um Roguelites, oder Roguelikes bekanntlich einen großen Bogen, auch der teilweise heftige SKG schreckt viele Zocker ab.Nun müssen oder sollen sich mutige PC-Recken dem immer wiederkehrenden Wahnsinn stellen. Wann genau es soweit ist und zu welchem Preis Returnal dann angeboten wird, ist bis jetzt nicht bekannt. Zuerst kommt am 20. Juni die Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die ebenfalls absolut empfehlenswert ist.Letztes aktuelles Video: AscensionTrailer