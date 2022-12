Returnal: PC-Version mit Trailer und Systemanforderungen angekündigt

Returnal: Hohe Systemanforderungen auf dem PC

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-6400 oder AMD Ryzen 5 1500X

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Arbeitsspeicher: 16 GB

Festplattenspeicher: 60 GB (SSD empfohlen)

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 7 2700X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB) oder AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

Arbeitsspeicher: 32 GB

Festplattenspeicher: 60 GB (SSD empfohlen)

Weitere Details zum PC-Port erst in Zukunft

In der Gerüchteküche war es schon lange bekannt , aber jetzt ist es auch offiziell: Returnal erscheint bald für den PC. Der Roguelite-Shooter von Housemarque soll Anfang 2023 den Sprung schaffen.Dies kündigten Sony und der Entwickler während der Game Awards 2022 mit einem Trailer an. Einen genauen Releasetermin verrät das Video allerdings nicht. Interessierte Spieler müssen sich also noch ein wenig gedulden.Das bietet immerhin die Möglichkeit, im Zweifelsfall den eigenen PC aufzurüsten. Schließlich wird Returnal kein einfacher Bissen, zumindest wenn ihr die Alienwelten des Shooters mit flüssigen Bildwiederholraten erleben wollt. Aktuelle Spitzenhardware wird jedoch nicht benötigt, wie die Steam-Produktseite offenbart.Auffällig in den Systemanforderungen ist lediglich der Arbeitsspeicher, bei dem bereits 16 GB zu den Mindestanforderungen zählen. Empfohlen ist sogar die doppelte Menge. Warum Returnal solch vergleichsweise hohe Bedürfnisse an den Arbeitsspeicher stellt, ist aber derzeit noch unklar.Abseits der Ankündigung einer PC-Umsetzung sowie den Systemanforderungen, gibt es aktuell noch keine weiteren Details. Die Entwickler versprechen im PlayStation Blog allerdings, dass die PC-Version um einige spezifische Tweaks und Upgrades erweitert wird. Welche genau, das will man erst in naher Zukunft erläutern.Klar ist jedoch, dass es bei PC-Version von Returnal inhaltlich keine Abstriche gegenüber der PS5-Version geben wird. Alle bisher veröffentlichten Updates, darunter der Koop-Modus , werden von Anfang an zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: AscensionTrailer