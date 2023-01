Returnal: PC-Version erscheint jetzt schon in wenigen Wochen

Returnal: PC-Version erscheint im Februar

Angepasste Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5-6400 2,7 GHz oder AMD Ryzen 5 1500x 3,5 GHz

Intel Core i5-6400 2,7 GHz oder AMD Ryzen 5 1500x 3,5 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB oder AMD Radeon RX 580 8 GB

Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB oder AMD Radeon RX 580 8 GB RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen)

60 GB HDD (SSD empfohlen) Grafikeinstellungen: Niedrig

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5-8400 2,8 GHz oder AMD Ryzen 5 2600 3,4 GHz

Intel Core i5-8400 2,8 GHz oder AMD Ryzen 5 2600 3,4 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB oder AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB

Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB oder AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Speicherplatz: 60 GB SSD

60 GB SSD Grafikeinstellungen: Medium

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7-8700 3,7 GHz oder AMD Ryzen 7 2700X 3,7 GHz

Intel Core i7-8700 3,7 GHz oder AMD Ryzen 7 2700X 3,7 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8 GB oder AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB

Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8 GB oder AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Speicherplatz: 60 GB SSD

60 GB SSD Grafikeinstellungen: Hoch

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel i7-9700K 3,7 GHz oder AMD Ryzen 7 3700X 3,6 GHz

Intel i7-9700K 3,7 GHz oder AMD Ryzen 7 3700X 3,6 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB oder AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB

Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB oder AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB RAM: 32 GB DDR4

32 GB DDR4 Speicherplatz: 60 GB SSD

60 GB SSD Grafikeinstellung: Episch

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel i9-11900K 3,5 GHz oder AMD Ryzen 9 5900X 3,7 GHz

Intel i9-11900K 3,5 GHz oder AMD Ryzen 9 5900X 3,7 GHz Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB oder AMD Radeon RX 6950 XT 16 GB

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB oder AMD Radeon RX 6950 XT 16 GB RAM: 32 GB DDR4

32 GB DDR4 Speicherplatz: 60 GB SSD

60 GB SSD Grafikeinstellung: Episch