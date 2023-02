Returnal: Ehemaliger PlayStation 5-Exklusivtitel ballert ab sofort auf dem PC

Returnal: Alien-Arcade-Action landet erfolgreich auf Steam

Was bietet die PC-Version von Returnal?

Was lange währt, schießt endlich gut –: Nachdemusprünglich am 30. April 2021 exklusiv auf der PlayStation 5 landete, erfolgte nun endlich der Plattform-Port.Seit gestern dürfen sich daher auch PC-Spieler zusammen mit Astronautin Selene durch unheimliche Alien-Welten schießen, massenhaft Projektilen ausweichen und dabei versuchen, nicht den Verstand zu verlieren. Erste User-Stimmen sind mehr als positiv und die Lobeshymnen setzen sich in einem passenden Trailer zur Feier des Ports fort.Lange hatte es in der Gerüchteküche gebrodelt, vor einem Monat kam endlich die offizielle Bestätigung: Returnal erscheint für den PC. Auf Steam hat es sich der Third-Person-Roguelike-Shooter vom finnischen Entwicklerstudionun bequem gemacht und konnte seit dem gestrigen Release bereits zahlreiche Nutzer begeistern.haben laut SteamDB gestern den Sprung in die Weiten des Weltraums gewagt und die unbarmherzige Arcade-Action ausprobiert. Mehr als 400 davon haben Returnal außerdem bereits bewertet, wobei rund 80% das Spiel weiterempfehlen würden und sich damit in die Lobpreisungen einreihen, die derpassend zum PC-Launch noch einmal vor Augen führt.Dort wirbt das Spiel nämlich mit den zahlreichen Auszeichnungen, die es seit seinem Release 2021 einstreichen konnte – wobei die sich logischerweise auf die PS5-Version beziehen. Wer Returnal bislang noch nicht auf dem Schirm hatte, bekommt aber auch das adrenalingetränkte Gameplay, die angsteinflößende Atmosphäre und die abgedrehten Alien-Designs vor Augen geführt.Statt dem angepassten Erlebnis auf der PlayStation 5, dürfen sich PC-Spieler natürlich auf mehr Einstellungsmöglichkeiten für Returnal freuen. Nebenunterstützt das Spiel sowohl AMD FSR als auch Nvidia NIS, Bildschirmauflösungen von 21:9 und 32:9 und lässtnicht nur Schatten, sondern auch Reflexionen in neuem Glanz erstrahlen.All das hat natürlich seinen Preis und verlangt. Wer Partikeleffekte und Aliensabber dann nicht nur in grafischer Pracht erleben, sondern auch spüren will, sollte denseiner PlayStation 5 mit dem PC synchronisieren: So müsst ihr auch am PC nicht auf adaptive Trigger und haptisches Feedback verzichten.