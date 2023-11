Returnal: Director des Roguelikes verlässt PlayStation-Studio nach fast 15 Jahren

Returnal: Housemarque verliert den Director des Roguelike-Shooters

Dieses Mal keine Entlassung, sondern ein: Harry Krueger, der Game Director von, verlässt das 2021 von Sony aufgekaufte Studio Housemarque.Insgesamtwar Krueger Teil des Unternehmens und hat neben Returnal auch an Spielen wieundmitgearbeitet. Nun endet seine Zeit bei Housemarque auf eigenen Wunsch, der Game Director möchte zu neuen Ufern aufbrechen.nannte er nicht.Auf der offiziellen Website von Housemarque bedankt sichüberschwänglich fürund lässt die Erfahrungen dort noch einmal Revue passieren. Obwohl er nun zu neuen Ufern aufbricht, attestiert er dem Returnal-Entwickler übrigens, dass seine stärkste Zeit noch bevorsteht und macht neugierig auf das kommende Projekt:„Während meiner 14 Jahre bei Housemarque hatte ich das unglaubliche Glück an einem Traumprojekt nach dem anderen zu werkeln und das Privileg, mit einigen wirklich talentierten und wundervollen Menschen zusammen zu arbeiten. Es war eine Ehre, Housemarque auf dieser Reise zu begleiten, unser Wachstum von den kleinen, von Arcade inspirierten Titeln zu den unglaublichen Höhen zu beobachten, die wir mit Returnal erreicht haben.“„Housemarque zu verlassen war eine wirklich schwierige Entscheidung für mich, aber ich verlasse das Unternehmen mit nichts als der tiefsten Dankbarkeit für die Vergangenheit und einem leuchtenden Optimismus für die Zukunft – mit einem spannenden neuen Projekt in Arbeit, einem fantastischen Team, das stärker ist als je zuvor und der bestehenden Unterstützung durch Sony und die PlayStation Studios, weiß ich, dass Housemarques hellstes Kapitel noch geschrieben werden wird.“Das Studio wünscht ihm derweilund schließt mit einem kleinen Teaser zum noch unangekündigten Projekt, dass man nach Returnal aktuell am Wickel hat: „Ein Wind der Dankbarkeit gepaart mit Eifer für die vielversprechende Zukunft ist das, was das wachsende Team mitnehmen wird, um das nächste beste Ding aus Finland zu entwickeln.“ In der Zwischenzeit lohnt es sich,zu drehen, das genau wie viele andereist.