Destruction AllStars: PS5-Fahrzeugkämpfe auf Februar 2021 verschoben; zwei Monate bei PlayStation Plus enthalten

HaZzZrD schrieb am 26.10.2020 um 18:53 Uhr

Absolut richtige Entscheidung,

ich habe immer gesagt, dass das Spiel als PS Plus Titel angeboten werden muss. Niemand würde das Ding für 80? am Launchtag kaufen, wenn so viele andere Spiele im November rauskommen.

Dann sind die Server direkt tot und das Spiel floppt.

So können im November und März alle mit PS Plus reinhüpfen und die Server sind voll. Warum Febraur? Weil dann mehr Leute die Konsole ihr Eigen nennen dürfen und nicht mehr alle die Launch-Titel zocken.

Ich find's super! Außerdem haben die noch etwas Zeit am Spiel zu arbeiten.