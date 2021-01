Destruction AllStars: Video: Überblick über die PS5-Fahrzeugkämpfe in einer State-of-Play-Ausgabe

Passend zur Ankündigung, dass Destruction AllStars ab 79,98€ bei vorbestellen ) vom 2. Februar bis zum 5. April 2021 für PlayStation-Plus-Abonnenten auf PlayStation 5 zur Verfügung stehen wird, hat Sony die PS5-Fahrzeugkämpfe in einer Multiplayer-Arena auch weiter vorgestellt. Sony : "Bringt das Publikum zum Jubeln, indem ihr für kontrolliertes Chaos in der Fahrzeugkampf-Arena dieses Multiplayer-Spiels sorgt, bei dem die Reifen nur so quietschen. Wählt einen der 16 Superstar-Teilnehmer aus und startet direkt in vier verschiedene Spielmodi. Nutzt Timing, Taktik und eure Fähigkeiten, um hinterm Lenkrad für absolutes Chaos zu sorgen oder die Fahrbahn mit euren Parcours-Fähigkeiten zu verwüsten. Perfektioniert die Fähigkeiten eures Charakters - einschließlich des einzigartigen Fahrzeugs eures jeweiligen Helden -, um den entscheidenden Vorteil bei Jeder-gegen-jeden-Kämpfen oder Team-Herausforderungen zu erlangen und Global Destruction Federation Champion zu werden. Das Spiel unterstützt auch die Spielhilfe-Funktion von PS5. Durch diese erhaltet ihr Hinweise und Tipps auf eurem Weg zur ultimativen Zerstörungsmaschine, ohne das Spiel verlassen zu müssen."Letztes aktuelles Video: State of Play | PS5