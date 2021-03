Destruction AllStars: Roadmap mit Seasons, Battle Pass & Co vorgestellt

In einem Beitrag beim PlayStation Blog hat Lucid Games eine Roadmap für das PS5-exklusive Rempel- und motorisierte Kampfspiel Destruction AllStars ( ab 79,98€ bei vorbestellen ) vorgestellt. Zum einen werden dem modernen Trend bei Mehrspieler-Titeln entsprechend auch hier Seasons eingeführt: Die erste hört auf den Namen Hotshots und soll erste kleine Schritte in Richtung gewerteter Partien beschreiten. Dazu führt man mit "Blitz" einen neuen Modus mit 3v3v3v3-Matches ein.Darüber hinaus wird es - natürlich - auch einen Battle Pass geben, mit dessen Hilfe man sich durch eifriges Spielen diverse kosmetische Inhalte freischalten darf. Und ebenfalls selbstverständlich: Neben Zielen, die man kostenlos erreichen kann, gibt es auch einen Reiter mit Premium-Items, auf die man vermutlich nur Zugriff gegen die vorherige Investition von Echtgeld erhalten dürfte.Außerdem befindet sich ein Fotomodus in Arbeit und es wird bereits der erste Zuwachs im Fahrerlager seit der Veröffentlichung im November 2020 in Form eines neuen Charakters angekündigt. Detailliertere Informationen gibt es diesbezüglich aber noch nicht.Die erste Season soll von April bis Juli dauern. Bis zum Ende des Jahres sollen zwei weitere folgen.Letztes aktuelles Video: VideoTest