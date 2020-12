Sackboy: A Big Adventure: Entspanntes Hüpfspiel erhält Update für Online-Koop

Screenshot - Sackboy: A Big Adventure (PS4, PlayStation5) Screenshot - Sackboy: A Big Adventure (PS4, PlayStation5) Screenshot - Sackboy: A Big Adventure (PS4, PlayStation5)

Es wird gesellig im 3D-Plattformer Sackboy: A Big Adventure ab 60,62€ bei kaufen ) : Ein Update bringt laut Sony ab sofort die Möglichkeit mit sich, in den bunten Bastelkulissen von Sumo Digitals Spiel auch online miteinander zu spielen. Neben dem Online-Koop kommt die Option hinzu, Spielstände von der PS4- auf die PS5-Version zu übertragen."Features des Koop-ModusAuf dem PlayStation-Blog fasst Ned Waterhouse, Design Director bei Sumo Digital, einige Inhalte zusammen, auf die sich Spieler im Koop-Abenteuer freuen dürfen. Dazu gehört nicht nur, dass das gesamte Spiel mit bis zu drei Mitspielern online und/oder lokal erlebt werden kann. Es gibt zehn dedizierte Teamarbeit-Level – zwei pro Hauptwelt – in denen die Spieler zusammenarbeiten müssen, um ihr Ziel zu erreichen.Die Preise für die gemeinsam erreichten Bronze-, Silber- oder Gold-Highscores nach Abschluss jedes Levels gelten dabei für alle teilnehmenden Spieler. Die Fortschritte, die sie mit dem Spielstand eines Freundes erspielen, werden automatisch auf ihre jeweiligen lokalen Speicherdateien übertragen.Durch die Crossplay-Funktion können PS4- und PS5-Spieler gemeinsam spielen und mit jeder Menge Moves und Emotionen miteinander interagieren. Weitere Emotionen wie gegenseitiges Umarmen oder ein High-Five können im Laufe des Spiels freigeschaltet und bei Zom Zom “ausgerüstet” werden.Zur Nutzung des Online-Mehrspielermodus ist ein aktives PlayStation Plus-Abonnement erforderlich.Wer eine PS4-Version besitzt, kann diese kostenlos auf die PS5-Version upgraden und nun auch den Spielstand übertragen. Das geht über das Pausenmenü der PS4-Variante unter dem Punkt “Extras”.Im Multiplayer kann auch der außergewöhnliche Soundtrack des Spiels gemeinsam genossen werden, über den Jay Waters, Audio Director und Composer bei Sumo Digital, bereits zu Beginn der Woche auf dem PlayStation-Blog sprach.Um einen einzigartigen elektrischen Musikmix zusammenzustellen, der das Gameplay-Erlebnis unterstreicht und dabei jedem der Hauptlevel ein eigenes Musikerlebnis verpasst, arbeitete das Team eng mit etablierten Künstlern zusammen. Das Ergebnis ist eine noch nie da gewesene Zusammenstellung sowohl aus eigens komponierter als auch lizenzierter Musik, die ein ganzes Jahrhundert überspannt und alles von aufkommenden Talenten über Superstar-DJs bis hin zu Rock’n’Roll-Klassikern beinhaltet. Die Musik entwickelt sich in der Erzählung weiter und reagiert interaktiv auf die Handlungen der Spieler. In diesem Video gibt das musikalische Team einige Einblicke in den Entstehungsprozess der Musik von Sackboy: A Big Adventure. Der offizielle Soundtrack ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Eine offizielle Wiedergabeliste der meisten lizenzierten Musikstücke kann hier zusammengestellt angehört werden."Letztes aktuelles Video: VideoTest