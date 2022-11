Sackboy: A Big Adventure: PC-Umsetzung wird zum großen Flop

Sackboy: A Big Adventure – Kaum Aufmerksamkeit auf dem PC

Weitere PC-Releases sind geplant

Habt ihr mitbekommen, dass Sackboy: A Big Adventure für den PC veröffentlicht wurde? Nein? Dann seid ihr nicht die Einzigen: Das Jump'n'Run ist derzeit auf Flop-Kurs.Dabei unterbietet der Little Big Planet-Nachfolger auch noch einmal deutlich die Spielerzahlen der Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die bislang als schwächster PC-Port von Sony galt . Sackboy: A Big Adventure verzeichnet bisher laut SteamDB gerade einmal Spielerzahlen im mittleren dreistelligen Bereich. Selbst in den Verkaufcharts kommt das Spiel nicht vom Fleck.Am 27. Oktober erschien Sackboy: A Big Adventure auf dem PC und kaum jemand bemerkte es. Gemäß der Daten von SteamDB waren zur besten Zeit gerade einmal 610 Spieler gleichzeitig im Jump'n'Run-Abenteuer unterwegs. Damit ordnet sich die Umsetzung des PS4- und PS5-Spiels auf den letzten Platz der Sony-Portierungen ein – und zwar mit deutlichen Rückstand auf den Rest:Und nicht nur die Spielerzahlen bewegen sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Auch in den Steam Verkaufcharts ist Sackboy: A Big Adventure gerade einmal auf Platz 181 zu finden und ist somit weit entfernt, ein wirklicher Top-Seller zu sein.Letztes aktuelles Video: Musikvideo PS5Vermeintliche Gründe, warum Sackboy: A Big Adventure so extrem abfällt im Vergleich zu den restlichen Sony-Portierungen, gibt es einige. Vom fehlenden Marketing seitens Sony bis hin zu den aktuellen Release-Wochen. Mit A Plague Tale: Requiem Call of Duty: Modern Warfare 2 und auch Gotham Knights gibt es derzeit schlicht sehr viel Konkurrenz.Trotz der aktuellen Rückschläge tritt Sony noch längst nicht den Rückzug auf dem PC an. Ganz im Gegenteil: Der japanische Konzern will in Zukunft noch stärker auf der Plattform vertreten sein, auch wenn die PlayStation natürlich weiterhin an erster Stelle steht. PC-Spieler müssen sich mindestens ein Jahr lang gedulden , ehe neue Spiele der PlayStation Studios auf Steam und im Epic Games Store erscheinen.Als nächstes auf der Liste der Portierungen steht Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, welches bereits am 18. November auf den PC schwingt . Gerüchten zufolge soll sich außerdem eine PC-Version von Returnal in Entwicklung befinden