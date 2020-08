Hitman 3: Wird PlayStation VR unterstützen - inkl. Ego-Perspektive

Bei der heutigen Ausgabe von State of Play ist angekündigt worden, dass Hitman 3 Unterstützung für PlayStation VR bieten wird. Vielmehr wird man die komplette Hitman-Trilogie ("World of Assassination") vollständig in Virtual Reality spielen können. Dabei steuert man Agent 47 direkt aus der Ego-Perspektive. Bisher ist lediglich PSVR-Unterstützung bestätigt worden.Hitman 3 wird im Januar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Das Spiel mit Agent 47 soll die "World-of-Assassination-Trilogie" abschließen und den Profikiller zu den "intimsten und exotistischen Orten" führen. Sämtliche Orte aus Hitman und Hitman 2 können ohne zusätzliche Kosten in Hitman 3 importiert und gespielt werden - und der Fortschritt aus Hitman 2 wird beim Start direkt auf Hitman 3 übertragen.Travis Barbour (Communications Manager von IO Interactive) im PlayStation.Blog : "Hitman 3 wird euch durch die Ich-Perspektive neue Sichtweisen offenbaren, wie ihr das Spiel spielen könnt, und euch gänzlich in die detailreichen Schauplätze ziehen, für die die Serie bekannt ist. Ob ihr verkleidet einen Catwalk auf einer Fashionshow in Paris hinunter schreitet, das Meer in Sapienza genießt oder eine Bank in New York infiltriert, Hitman VR gibt euch buchstäblich eine neue Sicht aus der Ich-Perspektive. Ihr könnt euren Gegnern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und ihnen direkt in die Augen schauen, in eine geschäftige Menge abtauchen und das ausgelassene Gerede um euch herum wahrnehmen und einfach mit euren Händen mit Gegenständen interagieren. Zum Beispiel eine Bratpfanne schwingen, in welchem Winkel auch immer, um einen Wächter auszuschalten - und sie dann als Feuerschutz verwenden, wenn auf eurer Flucht auf euch geschossen wird!"Letztes aktuelles Video: VR Announcement Trailer