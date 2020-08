Hitman 3: Erscheint für PC zeitexklusiv im Epic Games Store

Die PC-Version von Hitman 3 erscheint im Januar 2021 zeitexklusiv im Epic Games Store . Den eigenen Fortschritt und die Missionen aus Hitman und Hitman 2 wird man aber trotzdem mitnehmen können, auch wenn die Entwickler die digitale Vertriebsplattform wechseln. Die Exklusivitätszeitraum beträgt ein Jahr. Danach kann der Abschluss der World-of-Assassination-Reihe auch auf anderen Plattformen wie Steam vertrieben werden. Darüber hinaus wird der erste Teil der Reihe ( Hitman ) vom 27. August bis zum 03. September kostenlos im Epic Games Store zur Verfügung gestellt."Self-Publishing von Hitman 3 ist ein großer Schritt für IO Interactive, um unsere ambitionierten Ziele als unabhängiges Studios zu erreichen", so Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. "Darüber hinaus gibt uns die Partnerschaft mit Epic die Freiheit, das Spiel für unsere Fans und Community so zu gestalten, wie wir es uns vorgestellt haben, ganz ohne Kompromisse. Unsere langjährigen Fans, die uns auf unserer World-of-Assassination-Reise begleitet haben, können sich darüber freuen, ihren bisherigen Fortschritt und die bereits besuchten Orte zu Hitman 3, via Epic Games Store, mitnehmen zu können."In Hitman 3 wird Agent 47 wieder überall auf der Welt unterwegs sein und Aufträge lösen. Einer der Schauplätze ist Dartmoor (Thornbridge Manor) in England.Letztes aktuelles Video: VR Announcement Trailer