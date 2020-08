Hitman 3: Agent 47 beginnt seine Mission am 20. Januar 2021

Der Termin steht fest. Hitman 3 wird am 20. Januar 2021 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen . Das Spiel von IO Interactive wird in zwei Editionen angeboten: Standard Edition (59,99 Euro) und Deluxe Edition (89,99 Euro). Die Deluxe Edition umfasst Deluxe-Eskalationsaufträge, Deluxe-Anzüge und -Gegenstände, den digitalen Soundtrack, das digitales Buch "World of Hitman" und Kommentare des Game Directors (Missionseinführung). Internet-Zugriff sowie ein (kostenfreies) IOI-Konto sind erforderlich, um den digitalen Soundtrack und das digitale Buch einzulösen. Vorbesteller erhalten das Trinity Pack mit drei unterschiedlichen Outfits (aus neun Gegenständen).Käufer der digitalen PS4-Version erhalten ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung. Käufer der digitalen Xbox-One-Version erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Umsetzung für Xbox Series X.Letztes aktuelles Video: VR Announcement Trailer