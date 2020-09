Hitman 3: Wachen antippen und weitere Virtual-Reality-Anpassungen

Bei der Virtual-Reality-Umsetzung für PlayStation VR und der damit verbundenen Ego-Perspektive mussten die Hitman-Entwickler einige Aspekte an dem Stealth-Actionspiel anpassen. So wurde z.B. die Größe von Agent 47 verändert, damit man gut in Deckung gehen kann."Außerdem haben wir angepasst, welche Körperteile von Agent 47 von Wachen erkannt werden, um sicherzugehen, dass sich die Erfahrung in VR echt anfühlt", erklärte Travis Barbour (Communications Manager von IO Interactive) im PlayStation Blog . "Wenn ihr nicht in VR spielt, kann es sein, dass ihr Charaktere anrempelt und dafür gescholten werdet. In VR mussten die Interaktionsebenen tiefer sein. Deshalb haben wir Reaktionen und Triggerdialoge eingebaut, z.B. wenn ihr einer Person auf die Schulter tippt."Travis Barbour: "In der frühen Entwicklungsphase für VR hatten wir große Freude daran, neue Möglichkeiten, die wir uns zu Nutze machen konnten, zu entdecken, ohne irgendetwas am Spiel zu verändern. Dank der genauen und realistischen Darstellung der Umgebung hatten wir fast auf Anhieb neue Sichtlinien und Verstecke. Wir haben dann angefangen mit den Items zu experimentieren und versucht herauszufinden, wie wir uns problemlos mit ihnen durch die Welt bewegen können. Wir haben schnell festgestellt, dass der Spieler beim Bewegen durch das Level mit einem Gegenstand in der Hand oft unbeabsichtigt eine Schneise der Verwüstung hinterlässt, weil der Gegenstand alles angreift, was ihm in die Quere kommt. Um dies zu vermeiden, haben wir die Funktion „vorbereiten“ hinzugefügt, um den Spielern zu ermöglichen, einen Gegenstand zur Interaktion oder zum Angriff zu nutzen, wenn sie es wollten. Somit könnt ihr einen Gegenstand problemlos mit euch herumtragen, aber nur dann angreifen, wenn ihr es möchtet. Ihr könnt Agent 47 genau dabei beobachten, wie sich der Griff seiner Hand verändert, wenn er den Roboterarm benutzt. Um das vorzubereiten, müsst ihr die R2-Taste gedrückt halten."Hitman 3 wird am 20. Januar 2021 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Käufer der digitalen PS4-Version erhalten ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Fassung. Käufer der digitalen Xbox-One-Version erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Umsetzung für Xbox Series X. Es ist möglich, alle Schauplätze aus Hitman und Hitman 2 in Hitman 3 zu importieren. Damit können alle Levels aus der Trilogie in Virtual Reality auf PSVR erkundet werden.