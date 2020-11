Hitman 3: Square Enix vertreibt Box-Version in Europa

Square Enix und IO Interactive haben ihre Zusammenarbeit beim Vertrieb der Box-Versionen von Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) angekündigt, das am 20. Januar 2021 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheint ( Vorbestellung ). IO Interactive hat außerdem bestätigt, dass Spieler von Hitman 3 ihre aktuellen Versionen des Spiels auf Next-Gen-Versionen upgraden können – und das ohne zusätzliche Kosten.Der Publisher schreibt: "Alle Spieler, die eine Version von Hitman 3 bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten das 'Trinity Pack', das 9 Ingame-Gegenstände enthält - darunter Anzüge, Aktentaschen und Waffen aus der gesamten 'World-of-Assassination'-Trilogie. Neben diesen Vorbesteller-Boni erhalten Spieler, die eine Einzelhandelsversion der Deluxe Edition von Hitman 3 kaufen, zusätzlich Zugriff auf exklusive Inhalte im Spiel sowie Blicke hinter die Kulissen. Darunter Folgendes: Deluxe-Eskalationsaufträge, Deluxe-Anzüge und -Gegenstände, Digitaler Soundtrack (Internetzugang erforderlich), Digitales 'World of Hitman'-Buch (Internetzugang erforderlich) und Kommentar des Directors (Missionseinführung).""In diesem Spiel kehrt Agent 47 als skrupelloser Profikiller zurück, um sich den wichtigsten Aufträgen seiner Karriere zu stellen. Unterstützt von seiner Geschäftspartnerin Diana Burnwood schließt sich Agent 47 mit seinem verloren geglaubten Freund Lucas Grey zusammen. Gemeinsam streben sie danach, die Partner von Providence auszuschalten, doch dies gestaltet sich schwieriger als gedacht. Am Ende wird nichts mehr so sein, wie es einmal war - weder Agent 47 noch die Welt, in der er lebt.""Wer vorangegangene Teile der Hitman-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in Hitman 3 importieren, so landen also alle über 20 Schauplätze der gesamten Trilogie in einem einzigen Spiel. (...) Darüber hinaus können Spieler die 'World of Assassination'-Trilogie erstmals auch in Virtual Reality erleben - dank des VR-Supports für PlayStation. Dieser ermöglicht es Spielern, ihren Zielen direkt in die Augen zu schauen, beim Untertauchen in einer Menschenmenge das geschäftige Treiben quasi hautnah mitzuerleben und eigenhändig mit Gegenständen zu interagieren. In Hitman 3 sind über 20 Orte aus der 'World of Assassination'-Trilogie in VR spielbar."Die Switch-Version (Cloud-Streaming-Variante) wird von IO Interactive direkt vertrieben.Letztes aktuelles Video: Cloud Version für Switch