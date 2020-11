Hitman 3: Neuer Schauplatz in Chongqing und die Verbesserungen der Glacier-Engine

Der nächste Schauplatz aus Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) ist enthüllt worden. Agent 47 wird sich ebenfalls in die verregneten, neonbeleuchteten Straßen von Chongqing begeben - ein chinesischer Verkehrsknotenpunkt voller Läden und Imbissstände, die sich in engen Straßen aneinander reihen. Entwickler IO Interactive und Retail-Publisher Square Enix versprechen zahlreiche Geheimnisse abseits der üblichen Pfade.In Chongqing präsentieren die Entwickler auch die Verbesserungen und Verfeinerungen der Glacier-Engine, z.B. in den Bereichen Beleuchtung, Reflexionen, Animationen und KI. Außerdem soll man unter anderem realistische Wassereffekte erwarten, mit Details wie Regentropfen, die auf Agent 47 niederprasseln und seine Kleidung nass werden lassen. Auf den Next-Generation-Konsolen soll Hitman 3 in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde und HDR-Unterstützung laufen.Square Enix: "Der folgende Trailer "Under The Hood" stellt den brandneuen Schauplatz vor und zeigt gleichzeitig eindrucksvoll, wie die Glacier-Engine zum Einsatz kommt: von den Gesichtsanimationen, der KI, bis über die Crowd-Technologie, die es ermöglicht, bis zu 300 NPCs in einer Location zu versammeln. (...) Hitman-3-Spieler können Locations aus den vorherigen Spielen der Trilogie importieren, wenn sie diese besitzen, und erhalten so Zugang zu über 20 Schauplätzen der Reihe. Alle Verbesserungen hinsichtlich Rendering, Animationen und KI, die mit Hitman 3 eingeführt werden, können in allen drei Spielen genutzt werden."Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia und PC (Epic Games Store). Alle Spieler, die eine Box-Version bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten das "Trinity Pack", das neun Ingame-Gegenstände enthält - darunter Anzüge, Aktentaschen und Waffen aus der "World-of-Assassination-Trilogie".Letztes aktuelles Video: Under the Hood Chongqing