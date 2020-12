Hitman 3: Die Eröffnungssequenz

IO Interactive und Square Enix (Publisher der Box-Version) haben heute die Eröffnungssequenz von Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Agent 47 ist wieder mit seinem lange verschollenen Freund Lucas Grey vereint. Gemeinsam beginnen sie im letzten Teil der World-of-Assassination-Trilogie die Jagd nach den Partnern von Providence ...Die Entwickler schreiben: "Jeder Ort in Hitman 3 ist unfassbar detailreich und bietet bei den Missionen viel Spielraum für kreative Lösungen. Spieler können beim Abschließen ihrer Aufträge auf vielfältige Weise vorgehen, denn die Welt des Spiels reagiert auf alles, was sie tun. Möglich gemacht wird das durch die preisgekrönte Glacier-Engine, die der packenden Spielwelt von Hitman 3 ein unvergleichliches Maß an kreativer Freiheit und Wiederspielwert verleiht. Wer vorangegangene Teile der Hitman-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in Hitman 3 'importieren', was im Prinzip bedeutet, dass alle über 20 Orte der gesamten Trilogie in einem Spiel landen."Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch (Cloud-Streaming), Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia und PC (Epic Games Store). Alle Spieler, die eine Box-Version bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten das "Trinity Pack", das neun Ingame-Gegenstände enthält - darunter Anzüge, Aktentaschen und Waffen aus der "World-of-Assassination-Trilogie".Letztes aktuelles Video: Opening Cinematic