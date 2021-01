Hitman 3: Die letzten beiden Schauplätze vorgestellt

Screenshot - Hitman 3 (PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Hitman 3 (PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Hitman 3 (PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Hitman 3 (PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Hitman 3 (PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Hitman 3 (PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Switch, One, XboxSeriesX)

IO Interactive hat soeben die letzten beiden Schauplätze aus Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) ohne Spoiler vorgestellt . Neben Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Dartmoor (Großbritannien), Berlin (Deutschland) und Chongqing (China) wird Agent 47 auch in Mendoza (Argentinien) und den Karpaten (Rumänien) unterwegs sein. In Rumänien wird somit die Welt-der-Attentate-Trilogie abgeschlossen.Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia und PC (Epic Games Store). Die Switch-Version soll später als Cloud-Variante folgen. Alle Spieler, die eine Box-Version bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten das "Trinity Pack", das neun Ingame-Gegenstände enthält - darunter Anzüge, Aktentaschen und Waffen aus der "World-of-Assassination-Trilogie". Sämtliche Orte aus Hitman und Hitman 2 können übrigens ohne zusätzliche Kosten in Hitman 3 importiert und gespielt werden, sofern man die Vorgänger besitzt - und der Fortschritt aus Hitman 2 wird beim Start direkt auf Hitman 3 übertragen. Details zur Übertragung wollen die Entwickler in den nächsten Tagen verraten.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau