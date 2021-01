Hitman 3: IO Interactive verrät den Termin für die Cloud-Version auf Nintendo Switch

HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits... pic.twitter.com/IHVDEZwQbw



Im Oktober hatte IO Interactive eine Cloud-Version von Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) für Switch angekündigt, mit welcher der dritte und letzte Teil der World-of-Assassination-Trilogie via Streaming auch auf der Nintendo-Konsole gespielt werden kann. Mittlerweile wurde auch ein Veröffentlichungstermin verraten: Laut offiziellem Twitter-Auftritt des Entwicklers ist es bereits am kommenden Mittwoch, 20. Januar soweit - also am gleichen Tag, an dem die übrigen Fassungen des Action-Adventures starten.Ursprünglich ging man davon aus, dass diese Cloud-Variante erst später nachgereicht würde. Diese Version des Spiels läuft nicht nativ auf der Nintendo-Konsole, sondern wird via Internet auf die Konsole gestreamt. Die Qualität kann je nach der Internetverbindung variieren. Für das Spiel via Cloud Streaming ist eine stabile, dauerhafte Internetverbindung erforderlich. Mit einer kostenlosen Start-App wird das Spiel vor dem Kauf eines Zugangs-Passes für begrenzte Zeit getestet. Um Online-Dienste nutzen zu können, ist ein Nintendo-Account erforderlich.Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 auch für PlayStation 5, PlayStation 4, PSVR, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia und PC (Epic Games Store).Letztes aktuelles Video: VideoVorschau