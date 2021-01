Hitman 3: Auflösung, Bildwiederholrate und Grafikdetails auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Digital Foundry hat die "Next-Generation-Versionen" von Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) näher unter die Lupe genommen und die Unterschiede herausgearbeitet (Zusammenfassung bei Resetera ). Demnach läuft der Abschluss der Trilogie von Agent 47 auf der Xbox Series X nativ in 4K-Auflösung mit 60 fps. In Bezug auf die Auflösung und die Stabilität der Bildwiederholrate kommen die Tester zum Fazit, dass "es eines der saubersten Spiele" sei, "die sie je gesehen hätten." Auf der PlayStation 5 läuft es nativ in 1800p mit 60 Bildern pro Sekunde. Die Xbox Series X hat bei der Auflösung also leicht die Nase vorn. Die Xbox Series S schafft 1080p mit 60 fps. Die Bildwiederholrate soll auf allen drei Plattformen nahezu perfekt sein - mit wenigen Ausnahmen. Die Ladezeiten sind auf den getesteten Konsolen praktisch identisch, wobei die PlayStation 5 etwa eine halbe Sekunde schneller ist.Die Grafikqualität wurde im Vergleich zur PC-Version ebenfalls betrachtet. Sowohl Xbox Series X als auch PlayStation 5 nutzen Texturen auf dem Detailgrad "Ultra". Auf der Microsoft-Konsole wird die Schatteneinstellung "Hoch" genutzt. Auf der PS5 ist die Schatteneinstellung "Medium". Die Xbox Series S nutzt Texturen auf "Hoch" und Schatten auf "Niedrig".