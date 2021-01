Hitman 3: Raytracing-Integration in Vorbereitung

Bei IO Interactive arbeitet man aktuell an einem Patch, mit dem man die Raytracing-Unterstützung für das Schleichabenteuer Hitman 3 ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) nachreichen möchte. Das hat Maurizio de Pascale, CTO bei IOI, im Gespräch mit Xbox Wire angekündigt."Es ist großartig, dass die GPU von Xbox Series X|S Ray-Tracing unterstützt. Wir haben bereits damit begonnen, an der Technologie für das Rendering unserer Glacier Engine zu arbeiten. Sobald diese einsatzbereit ist, werden wir sie auf die Hardware von Xbox Series X|S bringen", so de Pascale.Zwar spricht er lediglich die Raytracing-Unterstützung auf den neuen Xbox-Konsolen an, doch ist davon auszugehen, dass bei einem Multiplattform-Spiel wie Hitman 3 auch auf dem PC und PS5 das Feature nachgereicht wird, sobald die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen sind.Letztes aktuelles Video: VideoTest