Hitman 3: Überblick über neue Inhalte im Februar

Dass man bei IO Interactive weiter an Inhalten für die Stealth-Action Hitman 3 ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) bastelt, war bereits bekannt. Jetzt geben die Dänen aber Details und einen genauen Zeitplan, was die Möchtegern-Auftragskiller im Februar erwarten dürfen.Bereits seit dem 4. Februar gibt es einen neuen Eskalationsauftrag namens "The Baskerville Barney", in dem die Aufgabe darin besteht, im Schauplatz Dartmoor die gesamte Familie Carlisle durch "Unfälle" zu eliminieren.In Zusammenarbeit mit der Youtube-Show MinnMax folgt am 11. Februar ein Eskalationsauftrag in Dubai. Ein weiterer Abstecher in die Wüste steht am 18. Februar in der Spezialmission "The Sinbad Stringent" an, in der man sich - nur mit einem Wurfmesser bewaffnet - auf die Suche nach kleinen Kisten begibt.Für Käufer der Deluxe Edition gibt es zwei zusätzliche Eskalationsaufträge: Am 23. Februar darf man sich im Auftrag "The Proloff Parable" als White Shadow mit Katana und Snipergewehr durch einen fahrenden Zug metzeln. Bei "The Gauchito Antiquity" gilt es dagegen, im argentinischen Mendoza alle Ziele mit Giftanschlägen auszuschalten.In Kooperation mit Kinda Funny wartet am 23. Februar ein weiterer Feature-Contract in Dartmoor, während zwischen dem 25. Februar und 8. März die Jagd auf ein neues Elusive Target eröffnet ist, das dieses Mal aus zwei Zielen besteht und zurück ins beschauliche Sapienza führt.Letztes aktuelles Video: Roadmap Februar