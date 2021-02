Hitman 3 (PC): Import der Hitman-2-Schauplätze (von Steam) soll bis Ende Februar 2021 möglich sein

Bis Ende Februar 2021 sollen alle PC-Spieler, die Hitman 2 plus etwaige Erweiterungen auf Steam besitzen, auch die "altbekannten" Schauplätze in Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) im Epic Games Store ohne zusätzliche Kosten freigeschaltet bekommen, dies hat IO Interactive gegenüber Eurogamer.net bestätigt.Da das Spiel den digitalen Store wechselte (von Steam in den Epic Games Store), war die Übertragung der ehemals gekauften Inhalte "nicht möglich". Bislang konnte man im Epic Games Store die Hitman-2-Inhalte lediglich mit Rabatt nachkaufen. Dann schaltete sich Epic Games ein und wollte die Sache mit IO Interactive und weiteren Partnern (wahrscheinlich Warner Bros. Games) klären. Es war außerdem nicht möglich, dass Hitman 3 via IOI-Account erkennen konnte, dass man schon den zweiten Teil (plus Erweiterungen) besaß. Weitere Details findet ihr hier Die für Februar 2021 geplanten Inhalte für Hitman 3 haben die Entwickler gestern vorgestellt. Einen Überblick über die Eskalationsaufträge und das doppelte Elusive Target in Sapienza gibt das folgende Video oder diese News-Meldung Letztes aktuelles Video: Roadmap Februar