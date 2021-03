Hitman 3: Roadmap für März vorgestellt

IO Interactive hat auf der offiziellen Webseite und mit einem neuen Trailer die in einer Roadmap vorgestellt, welche neuen Inhalte und Events man im März für die Schleich-Action Hitman 3 ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) plant. Neben diversen neuen Zielen und weiteren Zielen ist als Einstimmung auf Ostern bereits eine große sowie mörderische Eierjagd in der Berlin-Location geplant, der man auch über die Feiertage nachgehen kann.Ansonsten hält die Roadmap folgende Termine fest:04.03.21: Escalation - The Lesley Celebration11.03.21: Featured Contracts by Easy Allies - Chongqing19.03.21: Elusive Target - The Stowaway25.03.21: Featured Contracts by Eurogamer - Mendoza30.03.21 bis 12.04.2021: Seasonal Event - Berlin Egg Hunt & Unlockable Raver Outfit30.03.21: Deluxe Escalation - The Satu Mare Delirium & Unlockable ItemsFür den 30. März ist außerdem ein Update mit diversen Verbesserungen geplant.Letztes aktuelles Video: Roadmap März