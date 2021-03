Hitman 3: Kostenloses, begrenzt spielbares "Starter Pack" inklusive Dubai-Mission veröffentlicht

IOI Interactive hat ein kostenloses Paket zum Hineinschnuppern ins Action-Adventure Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht - offenbar für sämtliche Plattformen, auf denen das Spiel erhältlich ist. Auf der offiziellen Website wird erläutert, dass sich die Start-Mission Dubai damit bis zum 5. April kostenlos spielen lässt. Der Microsoft-Store erläutert:"Werden Sie Agent 47 und erleben Sie den Beginn der „Welt der Attentate“-Trilogie GRATIS. Starten Sie Ihre Reise und treffen Sie Ihre Agentenführerin in der ICA-Ausbildungseinrichtung. Ist Ihre Ausbildung bereits abgeschlossen? Nutzen Sie das HITMAN 3-Gratis-Starter-Pack, um alle Orte zu importieren, auf die Sie in HITMAN 2 bereits Zugriff hatten, und spielen Sie sie mit den neuen Features und Verbesserungen aus HITMAN 3, einschließlich aktualisierter Lichteffekte, Animationen und Agent 47s neuem Kamera-Gegenstand. Beinhaltet zwei Orte: ICA-Einrichtung Hawkes Bay, Neuseeland Eine Anmeldung für ein kostenloses IOI-Konto und der Erhalt von Nachrichten von IO Interactive sind für den Zugriff auf die Inhalte erforderlich.Beinhaltet zwei Orte:ICA-EinrichtungHawkes Bay, Neuseeland."Letztes aktuelles Video: Seven Deadly Sins Announcement Trailer New DLC