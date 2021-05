Hitman 3: Nach Gier kommt Stolz: Die "Season of Pride" beginnt am 10. Mai

Am 10. Mai geht es mit der "Season of Pride" und dem zweiten Akt des Seven Deadly Sins DLCs von Hitman 3 ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) weiter. Das Pride-Paket als Teil der Premium-Erweiterung "Seven Deadly Sins" enthält eine neue Eskalations-Mission in Chongqing (The Pride Profusion), zwei Waffen und einen Anzug.Die kostenpflichtige Premium-Erweiterung "Seven Deadly Sins" umfasst sieben Inhaltspakete, die jeweils auf einer der sieben Todsünden basieren. Jedes Inhaltspaket enthält einen neuen Auftrag und freischaltbare Gegenstände zu der entsprechenden Sünde. Die Aufträge finden an bekannten Schauplätzen statt, sollen aber eigene "Spielmechaniken" bieten. Die Inhaltspakete werden in regelmäßigen Intervallen erscheinen. Jedes einzelne Inhaltspaket wird 4,99 Euro kosten. Der Erweiterungspass "Seven Deadly Sins" mit allen sieben Erweiterungen liegt bei 29,99 Euro. Die "Seven Deadly Sins" sind nicht im Deluxe Pack enthalten.Die (kostenlosen) Live-Inhalte von Hitman 3 werden ebenfalls im Rahmen der "Seasons of Sin" veröffentlicht. Eine Season kann zwischen vier und sechs Wochen dauern und ist ebenfalls thematisch an eine Sünde gebunden. Regelmäßige und kostenlose neue Inhalte für alle Besitzer des Spiels werden versprochen, z.B. Eskalationen, besondere Aufträge, saisonale Events und (auch neue) schwer fassbare Ziele.Letztes aktuelles Video: Season of Pride