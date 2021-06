Hitman 3: Season of Sloth gestartet; nächstes "Elusive Target" am 17. Juni

Seven Deadly Sins Act 3: Sloth / Seven Deadly Sins DLC

The Liability (Berlin) / Elusive Target (17. Juni bis 28. Juni)

Outside Xtra / Featured Contracts

Location Rotation: Sapienza

Hitman Community / Featured Contracts

The Twin (Paris) / Elusive Target (2. Juli bis 12. Juli)

Frote 7’s Speedrun Community / Featured Contracts

In Hitman 3 ab 59,99€ bei vorbestellen ) ist die Season of Sloth gestartet. Der dritte Akt des DLCs "Seven Deadly Sins" dreht sich um das Thema Faulheit. Das Sloth-Paket als Teil der Premium-Erweiterung "Seven Deadly Sins" enthält eine neue Eskalations-Mission in Dartmoor und dazu passende Ausrüstung.Die kostenpflichtige Premium-Erweiterung "Seven Deadly Sins" umfasst sieben Inhaltspakete, die jeweils auf einer der sieben Todsünden basieren. Jedes Inhaltspaket enthält einen neuen Auftrag und freischaltbare Gegenstände zu der entsprechenden Sünde. Die Aufträge finden an bekannten Schauplätzen statt, sollen aber eigene "Spielmechaniken" bieten. Die Inhaltspakete werden in regelmäßigen Intervallen erscheinen. Jedes einzelne Inhaltspaket wird 4,99 Euro kosten. Der Erweiterungspass "Seven Deadly Sins" mit allen sieben Erweiterungen liegt bei 29,99 Euro. Die "Seven Deadly Sins" sind nicht im Deluxe Pack enthalten.Die (kostenlosen) Live-Inhalte von Hitman 3 werden ebenfalls im Rahmen der "Seasons of Sin" veröffentlicht. Die "Season of Sloth" wird noch bis zum 19. Juli dauern. Regelmäßige und kostenlose neue Inhalte für alle Besitzer des Spiels werden versprochen, z.B. Eskalationen, besondere Aufträge, saisonale Events und (auch neue) schwer fassbare Ziele. Hierzu gehört z.B. das nächste Elusive-Target in Berlin - vom 17. Juni bis 28. Juni.Season of Sloth (15. Juni bis 19. Juli)