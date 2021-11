Hitman 3: Spiel wird ein weiteres Jahr mit neuen Inhalten unterstützt

Anfang des Jahres ist mit Hitman 3 ( ab 44,90€ bei kaufen ) der letzte Teil der „Welt der Assassinen“-Trilogie von IO Interactive erschienen. Neben dem Hauptspiel durften sich Fans auch über zahlreiche DLCs freuen, die den Titel mit Agent 47 erweitert haben. Wie die Macher nun bestätigten , wird es auch im Jahr 2022 brandneue Inhalte für Hitman 3 geben. Schon im Januar findet der bislang für PSVR exklusive VR-Modus seinen Weg auf den PC. Damit kann die gesamte Trilogie auch in der virtuellen Realität gespielt werden.Zudem soll die „Elusive Target Arcade“ frischen Wind in den beliebten Spielmodus bringen. Auch hier ist der Start im Januar 2022 geplant. Im Laufe des kommenden Jahres soll Hitman 3 dann außerdem mit Raytracing-Support am PC ausgestattet werden. Hierbei handelt es sich aber nur um einen kleinen Teil der Inhalte, die bald für das Spiel erscheinen. Laut IO Interactive stehen auch neue Karten, Storylines, Spielmodi und mehr in den Startlöchern, die man in Kürze präsentieren möchte.Hitman 3 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Über die Cloud kann der Titel mit Google Stadia und Nintendo Switch gespielt werden.