Hitman 3: Oktober-Update schenkt Agent 47 eine fruchtige Waffe

Hitman 3: Eine Banane, die es zu fürchten gilt

Oktober-Update mit Halloween und Jubiläum

6. Oktober: Neue Herausforderung "Brother from another Brother", mit dem ihr den Anzug von Agent 47 aus Hitman 2 freischaltet.

7. Oktober: Die Politikerin Barbara Keating kehrt zurück und ihr müsst sie erledigen, aber dieses Mal hat sie ein Double dabei. Euer Auftrag ist erst erledigt, wenn ihr die echte Keating ausschaltet.

13. Oktober: Neue Arcade Elusive Targets werden aktiviert, mit dem die bereits erwähnte Banane freigeschaltet werden kann.

13. Oktober: 10 Tage lang wird die Bonusmission Landslide für alle Spieler freigeschaltet.

20. Oktober: Neue Herausforderung "Sandman", die bei Abschluss Agent 47 einen passenden Halloween-Anzug spendiert.

20. Oktober: Feature Contracts beziehen sich in diesen Monat auf Halloween. Spieler, die ihre Aufträge einreichen wollen, können das ab dem 10. Oktober im Hitman-Forum tun.

28. Oktober: Miranda Jamison, eine berühmte Kunstkennerin, ist das neue Elusive Target in Barcelona und ist 10 Tage lang anwesend.

Agent 47 besitzt eine Vielzahl an Waffen, um Gegner in der Hitman-Reihe auszuschalten. Die Gefährlichste von ihnen? Eine Banane, denn sie ist unscheinbar und zugleich effektiv.Das haben mittlerweile auch die Entwickler von IO Interactive realisiert, weshalb es die beliebte Frucht jetzt bald als permanente Waffe in Hitman 3 gibt. Die fruchtige Überraschung ist Teil des großen Oktober- beziehungsweise Halloween-Updates.Seit Hitman: Absolution ist die Banane eine beliebte Waffe unter den Spielern, da sie zwei Sachen miteinander kombiniert: Slapstick-Faktor und sie erregt keine Aufmerksamkeit. Somit kann man unbehelligt durch die Level laufen und die Frucht perfekt im Laufweg eines Feindes platzieren, der dann ausrutscht und sich den Kopf anschlägt.Bislang musste die Banane aber zwingend ein Levelobjekt sein, damit sie als Waffe einsetzbar ist. Demnächst könnt ihr sie aber auch permanent eurem Loadout hinzufügen: Am 13. Oktober gibt es ein neues Elusive Target in Hitman 3, mit der ihr die Banane anschließend dauerhaft freischaltet."Sie kann geworfen werden, sie kann platziert werden und sie eignet sich perfekt als kleiner Snack auf längeren Missionen. Es ist ganz simpel - es ist eine Banane", so die Entwickler in ihrem Blog Das Oktober-Update für Hitman 3 enthält aber nicht nur eine Banane, sondern noch einiges mehr. Schließlich decken die Entwickler damit einerseits Halloween, andererseits aber auch das 20-jährige Jubiläum von Hitman 2: Silent Assassin ab.Aus diesem Grund gibt es in diesem Monat die folgenden neuen Inhalte:Der vor vielen Monaten angekündigte Freelancer-Modus ist übrigens nicht Teil des Oktobers-Updates. Dieser hat sich vor kurzem auf das Jahr 2023 verschoben Letztes aktuelles Video: Winter Roadmap Holiday Special