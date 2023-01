Hitman 3: Neuer Name und kostenloses Upgrade inklusive Teil 1 & 2 geplant

Hitman 3 bekommt Rebrand: Das steckt hinter der World of Assassination

Verwirrendes Aufgebot an Zusatzinhalten

Entwickler IO Interactive kündigt an, seinem actionreichen Agenten-Adventure Hitman 3 einen neuen Namen verpassen zu wollen. Außerdem soll es so einige kostenlose Inhalte geben.Bei letzteren handelt es sich um eine Art Upgrade für Hitman 3, denn künftig sollen auch die beiden Vorgängerspiele, Hitman und Hitman 2 , die im Jahre 2016 beziehungsweise 2018 erschienen sind, kostenlos für Besitzer des dritten Teils zur Verfügung stehen.Bei Hitman 3 handelt es sich um das Sequel zu IO Interactives episodischen Reboot des Stealth-Action-Franchise aus dem Jahre 2021. Nur wenige Zeit später, genau genommen noch in diesem Januar, wird der Titel nun zu Hitman World of Assassination umbenannt. Doch dabei handelt es sich keineswegs nur um eine bloße Äußerlichkeit.Die Inhalte aus dem ersten und dem zweiten Teil sollen so, gemeinsam mit denen aus Hitman 3, zu einem einzigen Live-Service-Game verknüpft werden. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass Hitman und Hitman 2 nicht länger zum Verkauf angeboten und als eigenständige Titel zur Verfügung stehen werden. Dennoch erklärt IO innerhalb des hauseigenen Blogs , dass Spieler der ersten beiden Teile wie gewohnt weiterhin auf diese zugreifen können sollen."Im Wesentlichen bedeuten diese beiden Änderungen, dass alle neuen Spieler und Besitzer von Hitman 3 die gleichen Basisinhalte besitzen", so IO. "Es wird keine Verwirrung mehr darüber geben, welche Edition man kauft, welche Inhalte man besitzt, wie man Legacy-Packs einlöst oder Orte importiert, und so weiter. Wir sind damit fertig." heißt es weiter.Noch immer kommt Hitman 3 mit einem eher verwirrenden Aufgebot an zusätzlichen Inhalten, zumindest dann, wenn ihr euch nicht für die Deluxe Edition entschieden haben solltet. So gab es bislang beispielsweise drei Premium-Erweiterungen: Das Deluxe Pack, die Seven Deadly Sins Collection sowie den H2 Expansion Access Pass. Künftig sollen alle drei Erweiterungen einzeln für rund zehn Euro angeboten werden, damit alle Spieler das Set zu einem gleichwertigen Preis vervollständigen können.Der frische Wind weht aber nicht von ungefähr: "Die Änderungen wurden auch mit Blick auf den Freelancer-Spielmodus vorgenmommen", wie IO Interactive ergänzt. Bei jenem stünde der "einfache Zugang zu allen Schauplätzen in der Welt des Meuchelns" im Vordergrund, "um den Spielspaß zu maximieren", heißt es hier.Der Umstieg von Hitman 3 zur World of Assassination erfolgt am 26. Januar. Für Google Stadia wurde der Titel zuvor bereits mit dem neuen Namen veröffentlicht, wobei es hier eine Art "Hub" für das Betreten von Hitman 2 und Hitman 3 darstellte. Doch mit dem Ende von Google Stadia am 18. November dürfte dies ohnehin nicht mehr von Bedeutung sein.Letztes aktuelles Video: Winter Roadmap Holiday Special