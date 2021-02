Kena: Bridge of Spirits: Action-Adventure von Ember Lab erscheint im August

Kena: Bridge of Spirits hat einen Releasetermin: Im Rahmen von Sonys Präsentation State of Play erscheint das Action-Adventure am 24. August 2021. Neben PS4 und PS5 ist auch eine PC-Version geplant, die über den Epic Games Store erscheinen soll.Auf dem PlayStation Blog beschreiben die Entwickler ihr Spiel wie folgt: "Kena: Bridge of the Spirits ist ein actiongeladenes Abenteuer in einer bezaubernden Welt voller Entdeckungen und rasanten Kämpfen. Die Spieler finden und bauen ein Team von kleinen Mitreisenden namens Rot auf, die ihre Fähigkeiten verbessern und neue Arten zur Manipulation der Umgebung schaffen. Die Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch Sony und die Next-Gen-Features der PS5 gaben uns die Möglichkeit, das immersive Erlebnis unserer Vision zu verstärken und die einzigartige Spielmechanik des Spiels zu verbessern. (...) Kena: Bridge of the Spirits ist wirklich ein Projekt aus Leidenschaft, das unserem Streben nach kreativem Geschichtenerzählen entspringt (...)"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer