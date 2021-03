Kena: Bridge of Spirits: Kostenloses Upgrade von PS4 auf PS5 möglich

Indeed, you do! 🧡



Während ein paar wenige Hersteller wie Activision oder Milestone beim Upgrade ihrer Spiele von der PS4 auf die PS5 gerne ein zweites Mal zur Kasse bitten oder zumindest einen Aufpreis verlangen, folgt Ember Lab mit Kena: Bridge of Spirits dem Trend, die "Next-Gen-Version" kostenlos anzubieten, wenn man den Titel bereits auf der PS4 besitzt.So verspricht es das Studio zumindest auf Twitter, nachdem ein Nutzer gezielt nach dem Upgrade gefragt hatte. Auf der neuen Sony-Konsole kommt selbstverständlich auch das haptische Feedback des DualSense-Controllers zum Einsatz - etwa dann, wenn man mit Kena den Bogen spannt.Allerdings wird man sich bis dahin noch etwas gedulden müssen: Kena: Bridge of Spirits erscheint erst am 24. August für die PS4 und PS5 sowie für den PC (via Epic Games Store).Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer