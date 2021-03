Kena: Bridge of Spirits: Die Heldin kämpft sich durch Szenen von der Future Games Show

Zu den idyllischsten Momenten der gestrigen Future Games Show gehörten sicher die Szenen aus dem Action-Adventure Kena: Bridge of the Spirits . Neben bekannten Clips wurden auch neue Szenen in die Vorstellung gemischt. Das Spiel von Ember Lab erscheint am 24. August 2021; neben PS4 und PS5 ist auch eine PC-Version geplant, die über den Epic Games Store erscheinen wird."Kena: Bridge of the Spirits ist ein actiongeladenes Abenteuer in einer bezaubernden Welt voller Entdeckungen und rasanten Kämpfen. Die Spieler finden und bauen ein Team von kleinen Mitreisenden namens Rot auf, die ihre Fähigkeiten verbessern und neue Arten zur Manipulation der Umgebung schaffen."