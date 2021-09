Kena: Bridge of Spirits: Foto-Modus bestätigt und Trailer zum Verkaufsstart des Action-Adventures

Ember Lab hat zum anstehenden Verkaufsstart von Kena: Bridge of Spirits am 21. September auf PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und PlayStation 5 den Launch-Trailer veröffentlicht. Die Standard Edition wird 39,99 Euro kosten. Die Digital Deluxe Edition (Kena Digital Deluxe Staff, Golden Rot Skin, Digital Soundtrack) wird für 49,99 Euro verkauft.Diejenigen, die Kena auf der PS5 spielen, haben über PlayStation Activities u.a. Zugang zu mehr als 200 Spielhilfe-Videos, um die Zugänglichkeit des Spiels zu verbessern. PS5-Spieler können außerdem im "Fidelity Mode" mit einer Framerate von 30 fps und nativer 4K-Auflösung spielen oder im standardmäßigen "Performance Mode" mit 60 fps und hochskalierter 4K-Auflösung. Die PC-Version wird auf DirectX 12 setzen. Weitere Features wurden nicht genannt. Außerdem bestätigten die Entwickler, dass das Spiel einen Foto-Modus bieten wird.Produktbeschreibung: "Kena: Bridge of Spirits ist ein story-getriebenes Action-Adventure in einer schönen Kulisse mit vielen Entdeckungsmöglichkeiten und schnellen Kämpfen. Spieler stellen ein Team aus kleinen, geisterhaften Begleitern zusammen, die sogenannten 'Rot'. Sie entwickeln neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten, ihre Umwelt zu verändern. Kena ist eine junge Geisterkundige. Sie reist auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein in ein verlassenes Dorf. Sie kämpft darum, die Geheimnisse dieser vergessenen Gemeinschaft zu entschlüsseln, die in einem überwucherten Wald verborgen ist. Die wandernden Geister sind darin gefangen."Letztes aktuelles Video: Release Trailer