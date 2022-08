Kena: Bridge of Spirits: Indie-Hit feiert 1. Geburtstag mit riesigem Update

Kena: Bridge of Spirits – Die Neuerungen des großen Geburtstags-Updates

Belohnungen und weitere Features

Schon seit der Veröffentlichung im letzten Jahr begeistert das Indie-Adventure Kena: Bridge of Spirits Spieler aus aller Welt. In Kürze feiert das Game seinen ersten Geburtstag.Für diesen haben die Entwickler ein großes Update angekündigt, welches Ende September in den Startlöchern stehen soll. Außerdem soll es zeitgleich eine PC-Version, die über Steam läuft, von Kena: Bridge of Spirits geben.Dies verkündeten die US-amerikanischen Kollegen von IGN , mit denen die Entwickler des Indie-Hits kürzlich sprachen. Demzufolge dürfen wir uns auf eine ganze Handvoll frischer Features freuen, mit denen Kena: Bridge of Spirits neues Leben eingehaucht werden soll. Die wohl größte Änderung besteht in der Einführung des sogenannten New Game+-Modus, den wir bereits aus anderen Spielen kennen.Mit diesem startet ihr ein völlig neues Abenteuer, bei dem ihr allerdings bereits freigeschaltete Upgrades, Outfits, Fähigkeiten und Fortschritte eures ersten Spielstandes übernehmen dürft. Außerdem gibt es einige neu designte Kämpfe, die etwas Abwechslung ins Spiel bringen sollen.Neben dem New Game+-Modus werden neue Zaubersteine ihren Weg in die Welt von Kena finden. Diese könnt ihr ausrüsten, um die Werte der titelgebenden Heldin zu beeinflussen oder ihre Fähigkeiten anzupassen. Davon versprechen sich die Entwickler einen individuelleren Ansatz der Spieler, das Abenteuer auf ihre ganz eigene Weise zu erleben. Eine weitere große Neuerung stellen zudem die sogenannten Geisterführer-Prüfungen dar. In dem neuen Spielmodus dürfen wir unsere Qualitäten in verschiedenen Herausforderungen beweisen. Dazu zählen das Abwehren von Gegnerwellen, ein Hindernisparcours sowie die Wiederholung spezieller Bosskämpfe aus der Hauptstory.Natürlich sollen sich die Strapazen auch lohnen: Bewältigt ihr die Geisterführer-Prüfungen mit Bravour, stehen euch kleinere kosmetische Verbesserungen zur Wahl. Konkret geht es dabei um individuelle Outfits für Kena, mit denen ihr sie nach euren Wünschen einkleiden könnt. Farbvariationen schaltet ihr frei, indem ihr spezifischere Ziele der Prüfungen erfüllt. Besitzer der Deluxe Edition dürfen sich noch über ein weiteres, exklusives Outfit freuen.Doch damit nicht genug: Im Zuge des Jubiläums-Updates von Kena: Bridge of Spirits bekommt ihr einige neue Hüte für eure Rotts, neue Fähigkeiten für Kena und einen verbesserten Foto-Modus an die Hand. Auch Accessibility-Anpassungen finden ihren Weg in das Spiel. Das Update erscheint am 27. September 2022, zeitgleich mit dem PC-Release auf Steam. Wie sich Kena: Bridge of Spirits, der "Hit, der aus dem Nichts kam", in unserem Test schlägt , verraten wir euch an anderer StelleLetztes aktuelles Video: Release Trailer