Jett: The Far Shore: Action-Abenteuer erscheint Weihnachten für PS5

Im Rahmen von Sonys PS5-Präsentation haben Superbrothers & Pine Scented das futuristische Action-Adventure Jett: The Far Shore für die PlayStation 5 angekündigt. Als Erscheinungstermin wird Weihnachten 2020 angegeben. Versprochen wird ein interstellarer Trip, um einem Volk eine Zukunft zu verschaffen, das kurz vor der Auslöschung steht.Beim PlayStation Blog heißt es:"Jett: The Far Shore beginnt mit der Protagonistin Mei, die sich auf eine interstellare Reise begibt und an Bord des Mutterschiffs in Stasis versetzt wird. Tausend Jahre verstreichen, bis die erste Spähereinheit wieder erwacht, darunter auch Mei. Gemeinsam brechen sie zu einem mythischen Ozeanplaneten am Ufer eines Sternenmeeres auf, um ein potenzielles Schutzgebiet für Menschen am Rande der Auslöschung zu suchen."Die Inselgruppe, die als Schauplatz dient, soll viele Anreize zur Erkundung bieten, wobei man sich als Spieler mit dem Toolset auseinandersetzen und lernen muss, die Umgebung zu verstehen. Trotz der Open-World-Ansätze soll die Story einem linearen Pfad folgen.Die Entwickler heben außerdem Audio und Haptik hervor: Beides stand bereits zu Beginn der Arbeiten an dem Spiel für das Team im Vordergrund. Entsprechend begeistert zeigt man sich von dem neuen DualSense-Controller der PS5 und der 3D-Audioverarbeitung. Für den Soundtrack konnte man den Komponisten und Sounddesigner Scntfc gewinnen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer