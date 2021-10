JETT: The Far Shore: Sci-Fi-Abenteuer der Sword-&-Sworcery-Macher ist startklar

Begib dich auf ein Einzelspieler-Erkundungsabenteuer, das in fünf packenden Akten präsentiert wird. Von monumentalen Momenten über entspanntes Erkunden und gelegentliche dramatische Situationen bis hin zu Augenblicken voll herzerwärmender Kameradschaft ist alles dabei – samt einer Portion Daseinsangst.

Versinke in einem Meer aus Musik und 3D-Sound mit einer spektakulären Komposition von Scntfc.

Lande auf der Oberfläche eines mythischen Meeresplaneten: Fliege unerforschte Küsten entlang, studiere die einheimische Flora und Fauna, passe dich neuen Gefahren an und überwinde schwierige Hürden mithilfe der wissenschaftlichen Instrumente deines Jetts.

Untersuche den Ursprung "der Hymnwave", einer interstellaren Einladung, die ein Volk dazu trieb, jenseits des aufgewühlten Himmels und des Sternenmeers nach Erlösung zu suchen.

Treffpunkt "Ground Control": Hier lernst du in ungezwungenen Sequenzen aus der Ego-Perspektive andere Kundschafter kennen, die sich an "Jaos Anordnungen" die Zähne ausbeißen und ihre Sache ehrenvoll machen wollen.

Trotze Entbehrungen, entgehe deinen Verfolgern und kämpfe mit riesigen Geschöpfen, den "Kolos". Sei schneller oder gewitzter als deine Widersacher und steuere sicher durch die Gefahren.

Am 5. Oktober 2021 haben Superbrothers ( Sword & Sworcery ) und Pine Scented Software das mystische Erkundungsabenteuer JETT: The Far Shore für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Der Download via Epic Games Store kostet 23,99 Euro, während im PlayStation Store 29,99 Euro fällig werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "JETT: THE FAR SHORE lädt dich zu einer interstellaren Expedition ein. In diesem filmischen Action-Abenteuer gestaltest du die Zukunft eines Volkes, das von Vergessenheit bedroht wird. Als Kundschafterin Mei bist du die Erste, die auf einem mythischen Meeresplaneten eingesetzt wird. Am Steuer eines 'Jetts' erkundest du unbekannte Weiten – gleite im Tiefflug über Wellen, rase unberührte Küsten entlang und bahne dir einen Weg durch fremdartige Wälder. Passe dich an eine komplexe, systemische offene Welt an und trotze den zahlreichen Widrigkeiten in dieser Geschichte von Mut, Verwunderung und Bedauern mit der Hilfe einer kleinen Gruppe enger Vertrauter."Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer