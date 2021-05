Almighty: Kill Your Gods: Der Kampf gegen die Götter hat begonnen

Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC) Screenshot - Almighty: Kill Your Gods (PC)

Am 5. Mai 2021 haben die Waliser Entwickler Runwild Entertainment und Indie-Publisher Versus Evil das Action-Rollenspiel Almighty: Kill Your Gods im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in sieben bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "ausgeglichen" ausfallen, wird noch bis zum 12. Mai ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 22,49 Euro). Mit Erscheinen der Vollversion soll der Preis angehoben werden. Eine Veröffentlichung auf GOG sowie Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Almighty: Kill Your Gods schlüpft ihr in die Rolle eines Alphas, eines magischen Kriegers, der mit der Macht eurer Vorfahren durchdrungen ist und wiedergeboren wurde, um für euren Stamm gegen die Tyrannei und Unterdrückung der Alten Götter zu kämpfen. Alphas können allein kämpfen oder sich in Rudeln zusammenschließen, um die verschiedenen dämonischen und mächtigen Wesen, die ihre Welt durchstreifen und bedrohen, zu jagen und zur Strecke zu bringen.Alpha-Krieger können eine riesige Auswahl an Gauntlets und Power Stones herstellen und ausrüsten, die ihnen magische Kräfte verleihen, die sie dann nutzen können, um feindliche Schwächen auszunutzen. Als Alpha seid ihr auch für den Kampf mehr als gut gerüstet, schießt Eisblitze, aktiviert Schilde oder strahlt Ströme von Heilenergie, die euren verletzten Verbündeten helfen. Alternativ könnt ihr das Geschehen aus nächster Nähe angehen und mit euren Metallfäusten pure rohe Gewalt entfesseln oder magische Amulette aktivieren und mächtige Zaubersprüche beschwören, um die riesigen Monster, die in eure Heimat eindringen, zu besiegen.Almighty: Kill Your Gods ist ein Spiel, in dem es darum geht, eure Heimat zurückzuerobern und wiederaufzubauen - und das angesichts der unmöglichen Chancen: Sammelt Ressourcen, in der Regel die Teile, die ihr euren riesigen Feinden entreißt, um Verteidigungstürme, Farmen und andere Gebäude zu bauen und zu verbessern, die die lokale Wirtschaft ankurbeln und das Gleichgewicht der verwüsteten Stämme wiederherstellen. Dynamische Sandbox-Umgebungen sorgen dafür, dass jedes Spiel anders ist. Behemoths, Götter und Monster durchstreifen die Inseln, jeder mit seinen eigenen Verhaltensweisen. Verärgert diese Giganten und beobachtet, wie die Insel gewaltsam reagiert, wenn die Dinge eskalieren - für ein emergentes, ungerichtetes Gameplay.""Almighty: Kill Your Gods ist ein Action-RPG voller frenetischer Action, durchdrungen von tiefgreifenden Anpassungsmöglichkeiten. RUNWILD Entertainment haben ein Spiel erschaffen, das eine einzigartige Mischung aus Kampf, Crafting und Individualisierung in einem ambitionierten Action-RPG bietet. Versus Evil ist weiterhin führend in der Entwicklung von qualitativ hochwertigen RPGs, an denen Fans ihre Freude haben", so Steve Escalante, General Manager von Versus Evil. "Dieses Jahr haben wir einige außergewöhnliche RPGs und wunderschön umgesetzte Spiele von unseren talentierten Entwicklungspartnern in Vorbereitung, die allesamt leidenschaftliche Kreative sind und sich einen Namen machen wollen. Ich bin stolz darauf, mit RUNWILD zusammenzuarbeiten und diese RPG-Erfahrung auf den Markt zu bringen."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer