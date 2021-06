Horizon Forbidden West: Freies Klettern, reichhaltigere Welt und bessere Nahkämpfe

In mehreren Preview-Berichten sind weitere Details zu Horizon Forbidden West ab 79,98€ bei vorbestellen ) aufgetaucht ( Game Informer Nibel ). So erklärte Chef-Entwickler Mathijs de Jonge, dass Aloy im zweiten Teil überall klettern kann. Im ersten Teil waren die Klettermöglichkeiten ziemlich eingeschränkt und recht linear. de Jonge meinte, dass man nicht mehr um einen Berg herumlaufen müsste, sondern einfach "drüberklettern" könnte. In Kombination mit dem Gleiter und den Unterwasser-Abschnitten soll die Vertikalität der Spielwelt deutlich ausgebaut werden. Außerdem soll der Skill-Tree komplett überarbeitet, ein neues Nahkampfsystem mit speziellen Fähigkeiten plus Combos eingebaut und ein neues Werkbank-System für Upgrades realisiert werden. Verschiedene Biome sollen für mehr Abwechslung in der Spielwelt sorgen.Den Focus-Scan von Aloy wird man ebenfalls auf Menschen anwenden können, da sie in Forbidden West Rüstungsteile tragen werden. Außerdem sollen menschliche Gegner aggressiver als zuvor agieren. Die Spielwelt soll im Vergleich zum ersten Teil etwas größer ausfallen, aber auch "dichter" gestaltet sein. Der Chef-Entwickler spricht von mehr "Mikro-Geschichten" und generell von mehr "zu tun" in der gesamten Spielwelt. Apropos Tiefe: Die Unterwasser-Spielelemente sollen umfangreicher und vielschichtiger als gedacht ausfallen.Ein großer Teil von Horizon Forbidden West wurde auf der PlayStation 4 entwickelt und wird immer noch auf der PS4 getestet. Die PS5-Version verwendet eine andere Wasser-Rendering-Technik als die PS4-Fassung. Außerdem wird man auf der neuen Konsolen wesentlich mehr Details zu Gesicht bekommen. Auf der PS4 wird das cinematische Beleuchtungssystem übrigens nur in den Zwischensequenzen eingesetzt. Auf der PS5 wird es dauerhaft aktiv sein. Das Spiel soll auf der PlayStation 5 einen Performance-Modus (60 fps) bieten. 3D-Audio- und DualSense-Unterstützung auf der PS5 werden versprochen.Zur geplanten Veröffentlichung von Horizon Forbidden West in diesem Jahr sagte Hermen Hulst (Chef der PlayStation Studios) im PlayStation.Blog : "Was Horizon angeht, sind wir auf dem besten Weg, den Titel zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen. Aber das ist noch nicht ganz sicher, und wir arbeiten intensiv darauf hin, euch das so schnell wie möglich zu bestätigen."Letztes aktuelles Video: State of Play | PS5 Spielszenen