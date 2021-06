Horizon Forbidden West: Komponisten vorgestellt und Hörproben aus dem Soundtrack

Sony und Guerilla Games widmen sich in einem Blick hinter die Kulissen den Komponisten und der Musik des kommenden Action-Rollenspiels Horizon Forbidden West ( ab 79,98€ bei vorbestellen ) . Wie im Vorgänger werden Joris de Man, Niels van der Leest und das Komponistenduo The Flight am Soundtrack mitwirken, werden neuerdings aber auch von Oleksa Lozowchuk unterstützt.In dem Video geben die Komponisten Einblicke in ihre Arbeit, sprechen über ihre Inspiration, Herangehensweisen und Herausforderungen. Mit der EP "The Isles of Spires" bekommt man auf diversen Streamingplattformen eine Hörprobe, die aus vier Stücken besteht, denen man bereits im Rahmen der State-of-Play-Präsentation lauschen konnte.Detaillierte Informationen zum kreativen Prozess rund um den Soundtrack findet man in einem umfangreichen Artikel beim PlayStation Blog Letztes aktuelles Video: Meet The Composers