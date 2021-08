Horizon Forbidden West: Auf den 18. Februar 2022 verschoben

Sony hat bestätigt , dass Horizon Forbidden West ab 79,98€ bei vorbestellen ) nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Das nächste Abenteuer von Aloy wird am 18. Februar 2022 sowohl auf PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5 veröffentlicht.Mathijs de Jonge (Game Director): "Zu diesem Zeitpunkt hatte Horizon Forbidden West gerade einen großen Meilenstein erreicht und wir gingen in die letzte Phase der Entwicklung – voll im Zeitplan, aber nicht ganz sicher, ob wir das Spiel auf die Qualitätsstufe würden polieren können, die wir im Auge hatten. Es dürfte niemanden überraschen, dass unsere Teams von der globalen Pandemie stark betroffen waren. Wir haben uns an neue Arbeitsabläufe, Verfahren und andere Herausforderungen anpassen müssen, während wir unser Team schützen und eine gesunde Work-Life-Balance in den Vordergrund stellen mussten. Heute freuen wir uns sehr, bestätigen zu können, dass die lang erwartete Fortsetzung am 18. Februar 2022 sowohl auf PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5 erscheinen wird. Die Vorbestellungen beginnen am 2. September 2021, also haltet nächste Woche Ausschau nach neuen Informationen zu diesem Thema."Darüber hinaus ist ein Leistungsverbesserungs-Patch für Horizon Zero Dawn auf PS5 veröffentlicht worden, der 60 Bilder pro Sekunde anpeilt.Letztes aktuelles Video: Meet The Composers